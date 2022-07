Davide Silvestri: gelo tra i Jerù e due vipponi non hanno ricevuto l’invito (Di mercoledì 6 luglio 2022) Retroscena sulle nozze di Davide Silvestri Non molto tempo fa Davide Silvestri parlava con grande entusiasmo del suo matrimonio con Alessia Costantini. In un’intervista con Chi Magazine, infatti, aveva affermato: È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Retroscena sulle nozze diNon molto tempo faparlava con grande entusiasmo del suo matrimonio con Alessia Costantini. In un’intervista con Chi Magazine, infatti, aveva affermato: È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il L'articolo proviene da Novella 2000.

fanpage : Jessica Selassie e Barù insieme al matrimonio di Davide Silvestri: la foto fa impazzire i #Jeru #Gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, Davide Silvestri svela come ha scelto quali Vipponi invitare alle due nozze con Alessia Costantino L’at… - banaedr : Gf vip, rumors su Barù e Jessica: «Al matrimonio di Davide Silvestri a stento si sono salutati»… - zazoomblog : Matrimonio Davide Silvestri e Alessia Costantino: ecco chi c’era del GF Vip e chi no - #Matrimonio #Davide… - annullataa : il fatto che io non sapessi che Davide Silvestri prima di Capri avesse fatto Vivere mi fa sentire giovane grz mille -