Crollo ghiacciaio Marmolada, ancora 5 dispersi. Procura: "Evento imprevedibile" (Di mercoledì 6 luglio 2022) Proseguono le ricerche di 5 persone, tutte italiane, che risultano ancora disperse nella tragedia della Marmolada, dove un seracco si è staccato dal ghiacciaio travolgendo gli alpinisti che stavano salendo in vetta (IL VIDEO DEL Crollo). Al momento, delle sette vittime accertate quattro sono state identificate, due sono in corso di riconoscimento e "una è sconosciuta", comunica la Procura di Trento spiegando anche che i feriti sono otto, di cui uno dimesso, e i dispersi sono cinque. Dunque, le auto parcheggiate sul sentiero sono state "tutte abbinate a persone in vita", da togliere dal numero dei dispersi. "In questo momento possiamo escludere assolutamente una prevedibilità e una negligenza o un'imprudenza - ha detto il Procuratore capo di Trento, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 luglio 2022) Proseguono le ricerche di 5 persone, tutte italiane, che risultanodisperse nella tragedia della, dove un seracco si è staccato daltravolgendo gli alpinisti che stavano salendo in vetta (IL VIDEO DEL). Al momento, delle sette vittime accertate quattro sono state identificate, due sono in corso di riconoscimento e "una è sconosciuta", comunica ladi Trento spiegando anche che i feriti sono otto, di cui uno dimesso, e isono cinque. Dunque, le auto parcheggiate sul sentiero sono state "tutte abbinate a persone in vita", da togliere dal numero dei. "In questo momento possiamo escludere assolutamente una prevedibilità e una negligenza o un'imprudenza - ha detto iltore capo di Trento, ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sarebbero una trentina le persone che si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo e n… - TgrRaiTrentino : #Marmolada il momento del crollo alla sommità del ghiacciaio. Bilancio provvisorio 6 vittime, ma ci sono una quindi… - NardoPd : @LaBombetta76 @GIORGIOMALAVOL1 Ci sono video su telegram che mostrano chiaramente quelli del battaglione Azov intor… - TgrRaiTrentino : Operativi i radar per monitorare il ghiacciaio, nessun movimento registrato - TGR Trento -