Covid Lazio, 11257 contagi e 7 morti: i dati di oggi mercoledì 6 luglio

Covid Lazio. L'attenzione per l'andamento della curva epidemiologica resta alto, soprattutto in relazione all'aumento dei contagi che si sta registrando nel corso di questi giorni. A preoccupare è l'ingresso in scena di una nuova variante Omicron, fortemente contagiosa ed in grado di 'bucare' la protezione offerta dai vaccini.

Covid Lazio: i dati di oggi 6 luglio

Per quanto riguarda propriamente la regione Lazio, sono 11257 i nuovi contagi registrati oggi e 7 le persone decedute.

