Così gli Usa vogliono colpire l'industria cinese dei microchip (Di mercoledì 6 luglio 2022) La supply chain dei semiconduttori è un fronte caldo della competizione strategica tra Cina e Usa. La prima è intenzionata a diventare leader nel campo dei cervelli elettronici, la seconda è altrettanto determinata a impedirglielo. E dalla Casa Bianca stanno manovrando per coinvolgere gli alleati olandesi. Secondo quanto riporta Bloomberg, Washington starebbe cercando di convincere Amsterdam a cessare la vendita di macchinari fabbrica-chip al rivale cinese. La partita si gioca su un'azienda olandese di nome Asml, leader mondiale nella produzione di sistemi di litografia ultravioletta, gli "stampi" dei microchip. È anche l'unica che sa creare i sistemi capaci di produrre i chip più avanzati (detti Euv), utili per intelligenza artificiale, cloud, armi intelligenti. Su questi ultimi sistemi il governo olandese è già intervenuto, rifiutandosi di concedere ...

