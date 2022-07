Conte-Draghi? Incontro inutile Il Pd ora spera nel proporzionale Parla Sorgi

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Untutto sommato “”. Lo bolla così Marcello, notista politico e già direttore de La Stampa, il vertice tra il leader pentastellato Giuseppee il premier Mario. Quanto meno poco significativo sotto il profilo della permanenza “del Movimento 5 Stelle al governo”. Giuseppeha chiesto discontinuità a. Sì, ma nell’elenco di temi che sono stati discussi ne mancano due fondamentali: ossia quello del termovalorizzatore di Roma e quello legato all’invio delle armi all’Ucraina. Fronte, quest’ultimo, profondamente divisivo specie in casa 5 Stelle. Il documento mi sembra una pura operazione propagandistica. Dunque, ora che accadrà? Se il Movimento desidera risposte per i cittadini che pagano i riverberi della guerra, dell’inflazione ...

Pubblicità

Linkiesta : Così l’Avvocato del popolo ha elevato le voci sulla sua inadeguatezza al rango di questione internazionale Dopo av… - TgLa7 : #M5s: in Consiglio nazionale prevale scelta di restare al #governo, ma con alcune richieste che verranno presentate… - fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte, Di Battista: “E anche oggi il M5s esce dal governo domani” - itsaudade : RT @RobertoLocate14: Il documento che Conte ha consegnato a Draghi. #Photosatira - PulcinoRossoner : RT @CristinaMolendi: Sulla figura del Presidente #Draghi ogni giorno sono sempre più convinta che per tanti, troppi, italiani, il grande Pr… -

Dimenticare il passato Italia Incontro, ecco la lista delle richieste del M5s Il resto del preambolo del documento è involontariamente comico, come quandorivendica che i Cinque ...... devono applicare leggi fisiche quantistiche!', scrive Grillo a poche ore di distanza dall'incontro tra il presidente del Consiglio Marioe Giuseppe. Incontro durante il quale il leader ...Giorgia Meloni attacca Draghi e il governo. La leader di Fratelli D'Italia a muso duro contro il premier. Nel giorno in cui sembra virtualmente cucito lo strapp ...POLITICA (Roma). "Abbiamo parlato con il presidente Draghi, gli ho consegnato un documento a nome di tutta la comunità del M5S. Come sapete abbiamo accumulato un forte disagio politico e gli ho esplic ...