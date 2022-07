Calciatrici più pagate al mondo | da Kerr a Morgan | la classifica

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Quali sono lepiùal? Nonostante il movimento calcistico femminile stia prendendo sempre più piede, e in Italia le giocatrici abbiano raggiunto traguardi importantissimi come la conquista dello status di professioniste, il calcio maschile mantiene ancora una distanza importante dal corrispettivo femminile in termini di giro d’affari e – di conseguenza – Calcio e Finanza.