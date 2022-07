Android 12 con One UI 4.1 adesso per il Samsung Galaxy A22 5G (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo aver rilasciato l’aggiornamento ad Androd 12 per i Samsung Galaxy A02s, Galaxy A03s e Galaxy A21s, il colosso di Seul ha rilasciato l’upgrade anche per il Samsung Galaxy A22 5G. L’upgrade, al momento, è disponibile in Malesia e Thailandia. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento ad Android 12 per il Samsung Galaxy A22 5G viene fornito con la versione firmware A226BXXU4BVF7. Il device è stato lanciato a giugno 2021 con Android 11 a bordo e riceverà almeno un altro aggiornamento l’anno prossimo. Potete installare Android 12 a bordo del vostro Samsung Galaxy A22 5G seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo aver rilasciato l’aggiornamento ad Androd 12 per iA02s,A03s eA21s, il colosso di Seul ha rilasciato l’upgrade anche per ilA22 5G. L’upgrade, al momento, è disponibile in Malesia e Thailandia. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento ad12 per ilA22 5G viene fornito con la versione firmware A226BXXU4BVF7. Il device è stato lanciato a giugno 2021 con11 a bordo e riceverà almeno un altro aggiornamento l’anno prossimo. Potete installare12 a bordo del vostroA22 5G seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > ...

