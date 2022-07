Aggredisce la moglie | uomo prova a fermarlo ma viene ucciso

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Una lite si trasforma in aggressione e finisce in tragedia con la morte di un. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Gaione, vicino a Parma, quando al culmine di una lite tra due coniugi, il maritola. Una, 35 anni, si intromette per difendere la donna, maaccoltellato a morte dal marito che si dà alla fuga. L’aggressore è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto insieme alla polizia. Sono ancora in corso i rilievi del caso. L'articolo proda Ildenaro.it.

Pubblicità

tusciaweb : Aggredisce la moglie, ucciso uomo che la stava difendendo Parma - Aggredisce la moglie, ucciso uomo che la stava… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Marito aggredisce la moglie, un passante tenta di difenderla e viene ucciso - Tluigi15 : RT @repubblica: Parma, marito aggredisce la moglie: ucciso l'uomo che la difende - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Parma, marito aggredisce la moglie: ucciso l'uomo che la difende - infoitinterno : Parma, marito aggredisce la moglie e uccide l'uomo che ha provato a difenderla -

Ha aggredito la, poi ha ucciso l'uomo che ha tentato di difenderla. nella tarda serata di ieri a Gaione, frazione di . Un moldavo di 35 anni è stato accoltellato da un connazionale, in un parcheggio, verso le ...Si erano incontrati, nella tarda serata di ieri, per cercare di chiarire una serie di malintesi, ma tra marito eè esplosa una lite furibonda, poi sfociata in tragedia. La coppia moldava, residente a Gaione, una frazione di Parma , già da tempo non andava d'accordo, tanto da decidere di separarsi ma, a ...Ha aggredito la moglie, poi ha ucciso l'uomo che ha tentato di difenderla. Omicidio nella tarda serata di ieri a Gaione, frazione di Parma. Un moldavo di 35 anni è stato ...Omicidio nella tarda serata di ieri a Gaione, frazione di Parma. Un moldavo di 35 anni è stato accoltellato da un connazionale, in un parcheggio, verso le 22.30. (ANSA) ...