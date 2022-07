Aci Salerno: aumento casi Covid: i 10 consigli utili per chi affronta un viaggio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Sono in forte aumento i casi Covid in tutta Italia ed anche in provincia di Salerno. Si scopre in queste ore che tanti diagnosticano di essere stati infettati dal SarsCov 2 con un tampone fai da te e non lo comunicano alle autorità sanitarie e non sono in autoisolamento, favorendo così l’esponenziale diffusione del coronavirus. Per proteggersi dalla Covid, Aci Salerno consiglia di: 1. Indossare la mascherina in auto quando si viaggia con persone non del proprio nucleo familiare. 2. Indossare la mascherina quando ci si ferma a fare rifornimento carburanti o se si hanno rapporti con persone a distanza ravvicinata, sempre che non appartengano al proprio nucleo familiare. 3. Indossare la mascherina in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Sono in fortein tutta Italia ed anche in provincia di. Si scopre in queste ore che tanti diagnosticano di essere stati infettati dal SarsCov 2 con un tampone fai da te e non lo comunicano alle autorità sanitarie e non sono in autoisolamento, favorendo così l’esponenziale diffusione del coronavirus. Per proteggersi dalla, Acia di: 1. Indossare la mascherina in auto quando si viaggia con persone non del proprio nucleo familiare. 2. Indossare la mascherina quando ci si ferma a fare rifornimento carburanti o se si hanno rapporti con persone a distanza ravvicinata, sempre che non appartengano al proprio nucleo familiare. 3. Indossare la mascherina in ...

Pubblicità

Agenparl : Aci Salerno. Aumento casi Covid. I 10 consigli utili per chi affronta un viaggio - - MozetRuby48 : RT @mattiperlecors1: Weekend ricco di soddisfazioni per Aci Salerno, in Italia e in Gran Bretagna. - Touchme4youLe : RT @mattiperlecors1: Weekend ricco di soddisfazioni per Aci Salerno, in Italia e in Gran Bretagna. - mattiperlecors1 : Weekend ricco di soddisfazioni per Aci Salerno, in Italia e in Gran Bretagna. - cilentano_it : Weekend ricco di soddisfazioni per i piloti con licenza sportiva Aci Salerno. Vittoria nel Gruppo Racing Start Plus… -