Wimbledon, la sconfitta con Djokovic nulla toglie alle qualità di Sinner: la prima semifinale in uno Slam è solo rimandata (Di martedì 5 luglio 2022) Niente da fare per Jannik Sinner nei quarti di finale di Wimbledon. Il 20enne azzurro sfiora l’impresa ma viene eliminato dal sei volte campione ai Championships Novak Djokovic, subendo la rimonta con il punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2. Una sconfitta amara arrivata dopo essere stato avanti due set a zero. Ma questo nulla toglie alla grande prestazione e al grande torneo giocato dal tennista altoatesino. Djokovic raggiunge così la sua undicesima semifinale a Londra, mantenendo intatte le possibilità di centrare il settimo trionfo e di raggiungere Pete Sampras nella speciale classifica. Per Sinner la prima semifinale Slam in carriera è solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Niente da fare per Janniknei quarti di finale di. Il 20enne azzurro sfiora l’impresa ma viene eliminato dal sei volte campione ai Championships Novak, subendo la rimonta con il punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2. Unaamara arrivata dopo essere stato avanti due set a zero. Ma questoalla grande prestazione e al grande torneo giocato dal tennista altoatesino.raggiunge così la sua undicesimaa Londra, mantenendo intatte le possibilità di centrare il settimo trionfo e di raggiungere Pete Sampras nella speciale classifica. Perlain carriera è...

