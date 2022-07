Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 5 LUGLIOORE 08.20 SARA SPANO’ BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DA VIA CASILINA A VIA APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN ESTERNA CODE DA VIA PRENESTINA A VIA TIBURTINA E PROSEGUANDO PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO ORA LE CONSOLARI: CODE PER LAVORI SU VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DAL 1° LUGLIO ASTRAL E’ ...