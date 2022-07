Vertice di Ankara, la conferenza stampa di Draghi e Erdogan: segui la diretta (Di martedì 5 luglio 2022) In diretta da Ankara la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Indaladel presidente del Consiglio, Mario, e del presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

RaiNews : Il premier ad Ankara per il terzo vertice intergovernativo italo-turco - fisco24_info : Draghi, Italia e Turchia partner, amici, alleati. Erdogan: firmati 9 accordi con l’Italia: A dieci anni dall’ultimo… - serenaviani : RT @tempoweb: Ora il 'dittatore' #Erdogan è un 'amico e alleato'. #Draghi in #Turchia: siglati nove accordi #ankara #governo #ucraina #gas… - rtl1025 : ?? #Italia e #Turchia hanno firmato 9 accordi per 'rafforzare la cooperazione'. Lo ha detto il presidente turco… - Diego_Bruno80 : RT @tempoweb: Ora il 'dittatore' #Erdogan è un 'amico e alleato'. #Draghi in #Turchia: siglati nove accordi #ankara #governo #ucraina #gas… -