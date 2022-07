Venezia | UFFICIALE | saluta Peretz

Pubblicità

karda70 : RT @psb_original: UFFICIALE - Venezia, Dor Peretz ai saluti #SerieB - TUTTOB1 : UFFICIALE - Venezia, risoluzione consensuale con Dor Peretz - OnorioFerraro : RT @TuttoVenezia: UFFICIALE: risoluzione consensuale del contratto per Dor #Peretz #venezia #calciomercato - spaziocalcio : UFFICIALE: all'#Empoli arrivano #Ebuehi e #Marin #calciomercato #SerieA - psb_original : UFFICIALE - Venezia, Dor Peretz ai saluti #SerieB -

Trivenetogoal

A comunicarlo è lo stesso club rossonero con una notapubblicata sul proprio sito web: '...in Serie A per il difensore classe 1995 che lo scorso anno ha giocato in prestito al. Il ...Con un comunicatodiffuso oggi, il Gruppo Ferrovie dello Stato e TIM hanno annunciato di aver completato la ... per poi procedere con la Bologna -. L'obiettivo è realizzare una ... Mercato Venezia, ufficiale: risoluzione consensuale con Dor Peretz Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore.Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dor Peretz. Il giocatore israeliano è arrivato in ...