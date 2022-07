"Un solo shampoo". La singolare ordinanza anti-siccità del sindaco (Di martedì 5 luglio 2022) Il sindaco di un Comune alle porte di Bologna ha emesso un'ordinanza nella quale si vieta il secondo risciacquo a barbieri e parrucchieri per risparmiare l'acqua: ecco cosa ha detto e quali sono state le reazioni Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Ildi un Comune alle porte di Bologna ha emesso un'nella quale si vieta il secondo risciacquo a barbieri e parrucchieri per risparmiare l'acqua: ecco cosa ha detto e quali sono state le reazioni

Pubblicità

SusannaCeccardi : Siccità? Parrucchieri che non devono fare il secondo shampoo, lavastoviglie da avviare solo se piene: bastasse ques… - angelo_arcadu : RT @SusannaCeccardi: Siccità? Parrucchieri che non devono fare il secondo shampoo, lavastoviglie da avviare solo se piene: bastasse questo.… - MauroPetricca : RT @SusannaCeccardi: Siccità? Parrucchieri che non devono fare il secondo shampoo, lavastoviglie da avviare solo se piene: bastasse questo.… - Ernesto29296958 : RT @SusannaCeccardi: Siccità? Parrucchieri che non devono fare il secondo shampoo, lavastoviglie da avviare solo se piene: bastasse questo.… - SilverErLucano : Non è giusto non poter leggere un tweet di Tancredi Pamieri solo perché tempo fa ho messo like ad un commento che g… -