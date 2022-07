Tragedia in mare a Santa Severa: bimbo di due anni muore annegato mentre fa il bagno (Di martedì 5 luglio 2022) Santa Marinella – Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato a Santa Severa, nota località balneare a nord di Roma. La Tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi. Per ragioni ancora da appurare, il piccolo si sarebbe spinto in acqua e a nulla è servito l’intervento dei bagnanti intervenuti. Il personale del 118 ha cercato, senza esito, di rianimare il piccolo. Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica. (fonte Ansa) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinellailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022)Marinella – Undi duee mezzo è morto, nota località balneare a nord di Roma. Laè avvenuta nella tarda mattinata di oggi. Per ragioni ancora da appurare, il piccolo si sarebbe spinto in acqua e a nulla è servito l’intervento dei bagnanti intervenuti. Il personale del 118 ha cercato, senza esito, di rianiil piccolo. Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica. (fonte Ansa) Clicca qui per leggere tutte le notizie diMarinellailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale ...

