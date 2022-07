Skriniar | l’ultima offerta del PSG è 60 più Draxler | l’Inter chiede 70

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 luglio 2022) Si continua a trattare tra PSG e Inter per: i francesi si avvicinano ai 70 chiesti dalcon 60 milioni piùSi continua a lavorare sulla tratta Parigi-Milano per portarealla corte di Al-Khelaifi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i transalpini hanno offerto al60 milioni più. I nerazzurri però hanno fatto sapere al PSG che non intendono accettare eventuali contropartite: la richiesta rimane di 70 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.