Siccità, ecco quanto ha piovuto (davvero): i dati che non vi dicono (Di martedì 5 luglio 2022) Dalla pandemia alla guerra, dal gas alla Siccità: i nostri media mainstream vivono in un continuo stato di emergenza, in una costante sfera di cristallo allarmistica, catastrofista, cacofonica, dove qualsiasi problematica viene ricondotta alle conseguenze più nefaste possibili. Iniziando dal dualismo non vaccinato uguale morte, ora è il turno dell’impatto della produzione industriale sul pianeta. Il messaggio è molto chiaro: se l’essere umano non inverte la rotta, la Terra sarà destinata a morire. E subito, quasi in modo scontato, trova il suo ritorno la propaganda ambientalista gretina, imputando la responsabilità all’uomo bianco per l’enorme pezzo di ghiaccio caduto dalla Marmolada e che ha causato sette vittime. Oppure, qualche mese fa, per l’alluvione estivo in Germania, causa della morte di oltre centocinquanta persone. Ad ogni disastro naturale, la responsabilità ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 5 luglio 2022) Dalla pandemia alla guerra, dal gas alla: i nostri media mainstream vivono in un continuo stato di emergenza, in una costante sfera di cristallo allarmistica, catastrofista, cacofonica, dove qualsiasi problematica viene ricondotta alle conseguenze più nefaste possibili. Iniziando dal dualismo non vaccinato uguale morte, ora è il turno dell’impatto della produzione industriale sul pianeta. Il messaggio è molto chiaro: se l’essere umano non inverte la rotta, la Terra sarà destinata a morire. E subito, quasi in modo scontato, trova il suo ritorno la propaganda ambientalista gretina, imputando la responsabilità all’uomo bianco per l’enorme pezzo di ghiaccio caduto dalla Marmolada e che ha causato sette vittime. Oppure, qualche mese fa, per l’alluvione estivo in Germania, causa della morte di oltre centocinquanta persone. Ad ogni disastro naturale, la responsabilità ...

Pubblicità

Agenzia_Italia : Fino a 30 litri solo per lavarsi i denti, 50 litri per la doccia e oltre 100 litri per lavare la macchina. Ecco la… - DPCgov : #2luglio ??????? Le alte temperature e la #siccità che stanno interessando l'Italia favoriscono l'innesco e il propag… - TG24info : Focus – Ecco i No-Sic, i negazionisti della siccità! Al peggio non | - Since_in_1981 : Che al sud c'è siccità da una vita ma non becchiamo un soldo. Al nord 2 mesi e taaaacccc. Ecco cosa significa. - Vitiello84Tony : @aura67422491 Ecco gli effetti della siccità. -