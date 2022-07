Sampdoria, Rincon rinnova per un’altra stagione (Di martedì 5 luglio 2022) Rincon rimane alla Sampdoria. Il club blucerchiato fa sapere di “aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomas Eduardo Rincon“. “Per la soddisfazione di tutti, il centrocampista – 18 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2023” ha scritto in una nota la società ligure. Nuovo rinnovo dunque in casa Sampdoria a 24 ore dall’annuncio di quello di Fabio Quagliarella. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022)rimane alla. Il club blucerchiato fa sapere di “averto il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomas Eduardo“. “Per la soddisfazione di tutti, il centrocampista – 18 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2023” ha scritto in una nota la società ligure. Nuovo rinnovo dunque in casaa 24 ore dall’annuncio di quello di Fabio Quagliarella. SportFace.

Pubblicità

sampdoria : ?? | OFFICIAL #Rincón rinnova il contratto con la #Sampdoria fino al 2023. - DiMarzio : .@sampdoria, fatta per il rinnovo di #Rincon in blucerchiato. ?? #Calciomercato - sportface2016 : #Sampdoria, Tomas Eduardo #Rincon rinnova il contratto per un'altra stagione - IndoSamp : RT @DiMarzio: .@sampdoria, fatta per il rinnovo di #Rincon in blucerchiato. ?? #Calciomercato - tcm24com : Ufficiale: Rincon rinnova con la Sampdoria fino al 2023 #Rincon #Sampdoria -