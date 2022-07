Roma, prima si ubriaca poi aggredisce i poliziotti: sospesa la licenza al titolare di un locale a Testaccio (Di martedì 5 luglio 2022) C’erano già stati dei precedenti. prima, la denuncia di due persone sorprese all’interno del locale con diversi involucri di stupefacente, di tutti i tipi, e già preparati alla vendita. Poi, la denuncia al gestore del locale che, ubriaco, ha inveito contro gli agenti rifiutandosi di dare loro il documento d’identità e insultandoli pesantemente. Leggi anche: Roma, branco massacra di botte due ragazzini disabili per 5 euro: poi la baby gang posta il video in rete Il provvedimento degli agenti Nel pomeriggio di ieri, il Commissariato Celio, ha quindi notificato al gestore dell’esercizio commerciale in zona Testaccio il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S. Il locale sarà inoltre chiuso per 7 giorni, risultato di un’approfondita istruttoria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) C’erano già stati dei precedenti., la denuncia di due persone sorprese all’interno delcon diversi involucri di stupefacente, di tutti i tipi, e già preparati alla vendita. Poi, la denuncia al gestore delche, ubriaco, ha inveito contro gli agenti rifiutandosi di dare loro il documento d’identità e insultandoli pesantemente. Leggi anche:, branco massacra di botte due ragazzini disabili per 5 euro: poi la baby gang posta il video in rete Il provvedimento degli agenti Nel pomeriggio di ieri, il Commissariato Celio, ha quindi notificato al gestore dell’esercizio commerciale in zonail provvedimento di sospensione dellaex art. 100 del T.U.L.P.S. Ilsarà inoltre chiuso per 7 giorni, risultato di un’approfondita istruttoria ...

