Pubblicità

AnsaRomaLazio : Ripresi treni tra Orte e Nera Montoro su Roma-Ancona. Circolazione era stata sospesa per rogo sterpaglie #ANSA - Ansa_Umbria : Ripresi treni tra Orte e Nera Montoro su Roma-Ancona -

Agenzia ANSA

Il transito deie l'erogazione dell'energia elettrica sulla linea aerea erano stati sospesi per agevolare il lavoro dei vigili del fuoco. . 5 luglio 2022Sono contemporaneamentegli attacchi a Kharkiv , dove sono morti 15 civili. "Vogliono ... Perché gli alleati ora vogliono forzarlo 21 maggio - Sabotaggi, assalti aie collaborazionisti: la ... Ripresi treni tra Orte e Nera Montoro su Roma-Ancona - Umbria E' stata riattivata la circolazione dei treni, su un solo binario, tra Orte e Nera Montoro sulla linea Roma-Ancona. Era stato sospeso nel pomeriggio di lunedì per una serie di incendi di sterpaglie a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...