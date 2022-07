“Quando intervistai Raffaella Carrà | un’esperienza indimenticabile”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 luglio 2022) Le grandi star sono immortali.è stata una delle artiste più amate e popolari: a un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 5 luglio 2021, esattamente un anno fa, il suo mito continua a vivere e ad affascinare intere generazioni. Tra i suoi estimatori c’è Massimo Doneda, una delle voci delle radio locali bergamasche negli anni Ottanta e Novanta: è stato ai microfoni di varie emittenti radiofoniche che trasmettevano sul nostro territorio come Radio Studio 54, Mega Radio e Radio One, intervistando fra gli altri Vasco Rossi – che allora era agli esordi e il 28 maggio 1987 si esibì al Lazzaretto di Bergamo – e Sabrina Salerno, protagonista di una serata a Clusone. Mentre stava lavorando per Radio One ha avuto il privilegio di conoscere l’intramontabile Raffa: il 5 marzo 1988 l’ha intervistata apprezzandone le qualità personali e ...