Passo indietro sui referendum con firme digitali, Colao: «La piattaforma non le autenticherà» (Di martedì 5 luglio 2022) Il rischio è quello di far naufragare la prassi – che nel corso di quest'anno è stata consolidata – della raccolta digitale delle firme per indire un referendum. Si trattava di un impegno che era stato preso dall'esecutivo e che aveva anche visto una prima dead line non rispettata: quella del 1° gennaio 2022, quando – stando a quanto stabilito – sarebbe dovuta entrare in funzione la piattaforma di Stato per la raccolta delle firme. Se la raccolta firme per i referendum sull'eutanasia legale e sulla cannabis legale è stata possibile, ciò è avvenuto soltanto per l'impegno dei comitati promotori, che hanno predisposto delle piattaforme ad hoc, sostenendo un costo per ogni firma raccolta. Costo considerevole, se si valuta il successo dell'iniziativa: basti pensare che un terzo delle ...

