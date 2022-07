Omicron, nuova super variante (BA.2.75) in India. «Forse più contagiosa e potrebbe evadere l'immunità di BA5» (Di martedì 5 luglio 2022) Dalla fine del 2021 ad oggi il virus ha proseguito il suo processo di mutazione. Dalla variante Omicron che in poco tempo ha sorprassato la Delta, relegandola a un lontano ricorso, sono emerse... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 luglio 2022) Dalla fine del 2021 ad oggi il virus ha proseguito il suo processo di mutazione. Dallache in poco tempo ha sorprassato la Delta, relegandola a un lontano ricorso, sono emerse...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid Italia, il direttore generale dello Spallanzani: 'Nuova variante #Omicron buca i vaccini'. - gparagone : #Speranza ci dice che con le #mascherine si va avanti e che in autunno arriva il #vaccino per le varianti Omicron.… - AlexBazzaro : Pregliasco: 'Mi aspetto il picco di Omicron 5 a fine luglio e poi in autunno una nuova variante'. Mascherine? Sì an… - Luxgraph : Omicron BA.2.75 è la nuova sotto-variante del Covid, già individuata #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Antimbecilli : La prossima sotto-variante Omicron è già stata individuata: si chiama BA.2.75 -