Napoli | Manfredi | “Eventi sul lungomare? C’è capienza massima”

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo le polemiche relative ai problemi di viabilità e sicurezza sulche si sono verificati durante il Pizza Village, il Comune diè al lavoro per realizzare ”un piano molto dettagliato” per la futura organizzazione diin città. Un piano che terrà conto della dimensione degli, della logistica e della durata delle manifestazioni. ‘‘Per il prossimo anno – ha detto il sindaco Gaetano, a margine della presentazione del Bufala Fest che si svolgerà sula partire dal 9 luglio – faremo una valutazione, anche con la Questura e la Prefettura, per una programmazione più articolata perché per utilizzare ilbisogna considerare che quella zona ha una ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono decine di migliaia le persone che sfidano il sole per partecipare alla parata del Pride Milano. Nel corteo ci… - robersperanza : Un’esperienza che non dimenticherò. A Nisida, con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e i ragazzi dell’Istituto P… - VesuvioLive : Ritardi sui nuovi treni della metro, Manfredi al Ministero: “Bisogna agire con più velocità” - mattinodinapoli : Il sindaco Manfredi e i Rotary Club «La società civile deve partecipare» - riccardomarassi : La vignetta di oggi sul Quotidiano del Sud -

...di. I convogli, che dovevano entrare in servizio entro l'anno, hanno superato alcune prove di collaudo ma l'Ansfisa tarda a fare arrivare l'ok. RITARDI PER I NUOVI TRENI DELLA METRO,...Al quarto posto troviamo Giuseppe Sala (Milano) che arriva al 60%, al quinto Gaetano), che totalizza il 59,5%,e che condivide in ex aequo con il sindaco di Bologna Matteo Lepore. ...L’accelerazione delle procedure per il restauro della Crypta Neapolitana, per dare vita a un percorso aperto al turismo con museo virtuale che ...Ci attende un lungo periodo di lavori alla Funicolare di Chiaia a Napoli a partire dal 2023. Si tratta di interventi di manutenzione urgenti.