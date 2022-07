MotoGP, Darryn Binder: “Sono un po’ deluso dal modo in cui ho concluso la prima metà della stagione” (Di martedì 5 luglio 2022) Darryn Binder esprime la propria opinione dopo le prime gare in MotoGP. Il sudafricano continua a prendere le misure con la classe regina del Motomondiale, un’impegno completamente differente rispetto alla Moto3 in cui ha gareggiato nel 2021. Il fratello di Brad Binder, centauro di KTM, ha riportato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Mi aspettavo davvero di finire queste ultime due gare un po’ più forte di quanto ho fatto. Sono un po’ deluso dal modo in cui ho concluso la prima metà della stagione”. Il portacolori di Yamaha ha continuato il suo intervento dicendo: “Sento di avere un po’ più di difficoltà rispetto al previsto. Avevo bisogno di continuare a migliorare e mi ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022)esprime la propria opinione dopo le prime gare in. Il sudafricano continua a prendere le misure con la classe regina del Motomondiale, un’impegno completamente differente rispetto alla Moto3 in cui ha gareggiato nel 2021. Il fratello di Brad, centauro di KTM, ha riportato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Mi aspettavo davvero di finire queste ultime due gare un po’ più forte di quanto ho fatto.un po’dalin cui hola”. Il portacolori di Yamaha ha continuato il suo intervento dicendo: “Sento di avere un po’ più di difficoltà rispetto al previsto. Avevo bisogno di continuare a migliorare e mi ...

Pubblicità

corsedimoto : APRILIA SATELLITE - Il team RNF sta pianificando la stagione MotoGP 2023, quando sarà partner di Noale . Razlan Raz… - P300it : MotoGP | GP Olanda 2022, Darryn Binder (Yamaha WithU): “In gara sono andato più veloce di quanto abbia fatto in qua… - MotorcycleSp : Darryn Binder è stato uno dei piloti caduti nel Gran Premio d'Olanda, chiudendo la prima metà della... #MotoGP… - peppismo : ma come ci è finito Darryn Binder in MotoGP - streghetta52 : Caduta di Darryn Binder #DutchGP #MotoGP -