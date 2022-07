Mise | nuovi incentivi per Blockchain | Intelligenza Artificiale e IoT

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 luglio 2022) È stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il decreto che rende note le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di IA,e IoT, istituito presso ilcon una dotazione iniziale di 45 milioni di euro. Dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al Programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online. Con il fondo verranno agevolate spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila ...