Mattarella in Mozambico: importante collaborazione energetica (Di martedì 5 luglio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita ufficiale in Mozambico. Fra i temi fondamentali l'energia, alla luce della crisi provocata dall'invasione russa dell'Ucraina e alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Il presidente della Repubblica Sergioè in visita ufficiale in. Fra i temi fondamentali l'energia, alla luce della crisi provocata dall'invasione russa dell'Ucraina e alla ...

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Maputo per l’inizio della Visita Di Stato nella Repubblica de… - Quirinale : #Maputo, il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente della Repubblica del #Mozambico Filipe Jacinto #Nyusi… - santegidionews : Comunità di Sant'Egidio e DREAM, il viaggio di Mattarella in Mozambico - formichenews : Sergio Mattarella in #Mozambico???? Le foto dalla visita di Stato a #Maputo ?? - medicojunghiano : RT @cronachemezzog: SERGIO MATTARELLA VISITA DI STATO IN MOZAMBICO -