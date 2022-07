Marmolada | le ricerche dei dispersi continuano con droni ed elicotteri

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’area del crollo del seracchio di ghiaccio sullacontinua a essere interdetta per il rischio di altre frane, e ledei 13proseguono attraverso il monitoraggio dall’alto coned. Le vittime per il crollo di domenica 3 luglio accertate al momento sono 7, i feriti 8, di cui 2 in gravissime condizioni. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.