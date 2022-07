Marmolada, le parole del soccorritore: "Ci siamo trovati di fronte a un fiume di ghiaccio" (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Walter Cainelli, presidente del Soccorso Alpino del Trentino, pensava a una valanga come le altre quando è arrivata le telefonata. "Immaginavo un paio di persone travolte. Quando siamo arrivati però lo scenario aveva ben poco della valanga perché ci siamo trovati di fronte a un fiume di ghiaccio, sassi e rocce. Era evidente lo stacco del ghiacciaio sommitale che rendeva molto rischiose le nostre operazioni di soccorso". "siamo andati dentro", Cainelli utilizza questa espresione a indicare l'immersione dentro quello scenario così brutale, "pensando all'incolumità dei soccorritori e abbiamo portato via feriti e morti che erano in superficie. Le persone sembravano essere uscite da un tritacarne". Ben più difficile trovare le persone rimaste schiacciate da quel ... Leggi su agi (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Walter Cainelli, presidente del Soccorso Alpino del Trentino, pensava a una valanga come le altre quando è arrivata le telefonata. "Immaginavo un paio di persone travolte. Quandoarrivati però lo scenario aveva ben poco della valanga perché cidia undi, sassi e rocce. Era evidente lo stacco del ghiacciaio sommitale che rendeva molto rischiose le nostre operazioni di soccorso". "andati dentro", Cainelli utilizza questa espresione a indicare l'immersione dentro quello scenario così brutale, "pensando all'incolumità dei soccorritori e abbiamo portato via feriti e morti che erano in superficie. Le persone sembravano essere uscite da un tritacarne". Ben più difficile trovare le persone rimaste schiacciate da quel ...

Pubblicità

pakocautiero : @GassmanGassmann @MiTE_IT @GreenHeroesKC Le parole di Draghi sulla tragedia della Marmolada mi lascia perplesso. Co… - nuova_venezia : Tragedia in Marmolada: «Noi, salvi per due parole in più e poi sfiorati dalla morte» - nicola_sellitti : RT @LaRagione_eu: LA PRIMA DI OGGI 'Squagliati' di @fulviogiuliani “La #tragedia della #Marmolada ha lasciato un intero Paese senza parole… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: LA PRIMA DI OGGI 'Squagliati' di @fulviogiuliani “La #tragedia della #Marmolada ha lasciato un intero Paese senza parole… - CorriereAlpi : Tragedia in Marmolada: «Noi, salvi per due parole in più e poi sfiorati dalla morte» -