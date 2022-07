LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Magnus Cort e Anthony Perez in fuga con oltre 5? di gap sul plotone (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO D’ITALIA DONNE 14.00 Il Francese Perez ora è maglia gialla virtuale (+5’16” dal belga Wout Van Aert alla partenza). 13.57 Si avvicinano le pendenze della Côte de Cassel (4th categoria, 1.7 Km al 4.3%): da otto anni il Tour non transitava su questa ascesa. 13.54 Continuano a scappare Anthony Perez (Cofidis) e la maglia a pois Magnus Cort (EF Education-EasyPost): carovana a 5’30”. 13.51 Percorsi 15 km dei 171,5 in programma e il vantaggio dei due fuggitivi continua a dilatarsi: gruppo segnalato a ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO D’ITALIA DONNE 14.00 Ilseora è maglia gialla virtuale (+5’16” dal belga Wout Van Aert alla partenza). 13.57 Si avvicinano le pendenze della Côte de Cassel (4th categoria, 1.7 Km al 4.3%): da otto anni ilnon transitava su questa ascesa. 13.54 Continuano a scappare(Cofidis) e la maglia a pois(EF Education-EasyPost): carovana a 5’30”. 13.51 Percorsi 15 km dei 171,5 in programma e il vantaggio dei due fuggitivi continua a dilatarsi: gruppo segnalato a ...

