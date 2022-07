«Letta ha un problema» | Sala scaglia l’offensiva al Pd E sulla cannabis li umilia | «Non è una priorità»

(Di martedì 5 luglio 2022) Agli Stati generali, promossi da un consigliere dem, non andrà perché «lesono altre»; i soldi che il governo ha stanziato per la siccità in Lombardia sono «proprio pochi»; sulle coppie omogenitoriali non sono i sindaci che sbagliano, ma il Parlamento che non fa una legge. E, soprattutto, sul campo largo «Enricoha un bel»: è un Giuseppescatenato quello che oggi, a un evento in Stazione centrale a Milano, ha lanciato bordate un po’ su tutto ciò che sta a cuore al Pd, tanto da far pensare che anche lui voglia contribuire ai problemi del segretario dem.: «Gli Stati generali? Lesono altre» Certo, si tratta di questioni puntuali, segnali su ...

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i cronisti a margine di un evento, sottolinea come 'la legittima richiesta' di'di lavorare a un campo largo ha avuto come risposta solo 'io sì, ma solo se non c'è quello'. Non c'è mai stato nessuno che ha detto 'va bene, ci sediamo e poi decideremo dopo le votazioni''.