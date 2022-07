L’Arsenal insiste ancora per Alex Sandro, ma la Juve chiede uno scambio (Di martedì 5 luglio 2022) L’Arsenal ha già da tempo messo gli occhi su Alex Sandro, con i londinesi che potrebbero avere in casa la giusta contropartita per la Juve. Il calo prestazionale di Alex Sandro in queste ultime tre stagioni è stata davvero un qualcosa di incredibile e a dir poco di inspiegabile, considerando infatti come il brasiliano sia stato per i primi tre anni probabilmente il miglior terzino sinistro del campionato e uno dei migliori in Europa, tanto è vero da aver messo in discussione anche il ruolo di Marcelo nella nazionale brasiliana, mentre adesso che il campione del Real Madrid non c’è più in Verdeoro ha perso il posto addirittura per Renan Lodi, per questo motivo la Juventus sta pensando sempre in maniera più insistente di venderlo. LaPresseIn questi ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 5 luglio 2022)ha già da tempo messo gli occhi su, con i londinesi che potrebbero avere in casa la giusta contropartita per la. Il calo prestazionale diin queste ultime tre stagioni è stata davvero un qualcosa di incredibile e a dir poco di inspiegabile, considerando infatti come il brasiliano sia stato per i primi tre anni probabilmente il miglior terzino sinistro del campionato e uno dei migliori in Europa, tanto è vero da aver messo in discussione anche il ruolo di Marcelo nella nazionale brasiliana, mentre adesso che il campione del Real Madrid non c’è più in Verdeoro ha perso il posto addirittura per Renan Lodi, per questo motivo lantus sta pensando sempre in maniera piùnte di venderlo. LaPresseIn questi ...

