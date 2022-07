Joanna Kirchner | decapitata dai nazisti | ai figli | “Credo in un futuro per voi”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 5 luglio 2022) “Non piangete per me,in unmigliore per voi”. Queste le ultime parole scritte aidi, una tedesca antinazista che fua Berlino dai soldati di Hitler un anno prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1944. Proveniente da una famiglia socialdemocratica di Francoforte a soli 14 annientrò a far parte della Gioventù Operaia Socialista, diventando in seguito membro del Partito Socialdemocratico Tedesco. Si batté a lungo per la tutela dei bambini bisognosi (di cui erano piene le strade in quegli anni difficili) e per la difesa dei diritti delle donne. Dopo la Grande guerra, in particolare, erano moltissimi i bambini rimasti orfani che non avevano né cibo né vestiti e non frequentavano la scuola. Dimostrando ...