Italia-Mozambico | Mattarella | ' chiavi Maputo pegno futuro profonda amicizia'

(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "E' un onore ricevere ledella città di. Un gesto di grande riguardo nei confronti della Repubblica che rappresento e che investe tutti i cittadinini che, seppure in numero esiguo, sin dalla fondazione hanno trovato accoglienza e hanno contribuito al suo sviluppo". Lo ha detto il capo dello Stato Sergioin una cerimonia al Municipio di, in, per la consegna delledella città. "L'sono legate da unae questa chiave, questo gesto che mi onoramente, rappresenta unper ildei nostri rapporti", ha sottolineato tra le altre ...

Poc'anzi, la firma cui abbiamo assistito del Piano Indicativo Pluriennale in tema di Cooperazione allo Sviluppo è una dimostrazione di questa volontà che insieme hanno sul piano. Durante la conferenza stampa al palazzo presidenziale Mattarella ha spiegato: "Naturalmente l'Italia, così come l'Unione europea, è pronta a sostenere il Mozambico secondo le richieste e le decisioni". Roma, 5 lug (Adnkronos) - "E' un onore ricevere le chiavi della città di Maputo. Un gesto di grande riguardo nei confronti della Repubblica che rappresento e che investe tutti i cittadini italiani che"