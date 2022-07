Il M5s deve dotarsi di nuovi strumenti informatici, perché no anche nel Metaverso (Di martedì 5 luglio 2022) di Roberto Zambelli Da sempre ho pensato, e tuttora lo penso, che Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio (purtroppo ora non più tra noi) abbiano avuto alcune intuizioni della cui portata neppure si sono resi conto o di cui, i fatti sembrano confermarlo, hanno perso il senso. Ad esempio l’uso dei meetup ha avuto un effetto che definirei come il primo Metaverso della politica: i meetup erano diffusi sul territorio, dai meetup, spesso litigiosissimi tra di loro, nascevano due cose fondamentali quali la partecipazione diffusa dei cittadini e il loro coinvolgimento sui problemi dei territori e la successiva creazione di liste civiche che, ai diversi livelli, sono state accreditate e che poi hanno portato alla reale partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del paese fino alla percentuale del 32% alle Politiche del 2018. Una cosa però ancora non è entrata nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) di Roberto Zambelli Da sempre ho pensato, e tuttora lo penso, che Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio (purtroppo ora non più tra noi) abbiano avuto alcune intuizioni della cui portata neppure si sono resi conto o di cui, i fatti sembrano confermarlo, hanno perso il senso. Ad esempio l’uso dei meetup ha avuto un effetto che definirei come il primodella politica: i meetup erano diffusi sul territorio, dai meetup, spesso litigiosissimi tra di loro, nascevano due cose fondamentali quali la partecipazione diffusa dei cittadini e il loro coinvolgimento sui problemi dei territori e la successiva creazione di liste civiche che, ai diversi livelli, sono state accreditate e che poi hanno portato alla reale partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del paese fino alla percentuale del 32% alle Politiche del 2018. Una cosa però ancora non è entrata nelle ...

