Draghi alla corte di Erdogan. Il dittatore promosso a statista (Di martedì 5 luglio 2022) Terzo vertice nella storia dei rapporti tra i governi di Italia e Turchia, primo degli ultimi dieci anni. Mario Draghi sarà oggi ad Ankara per il vertice intergovernativo italo-turco. Il presidente del Consiglio avrà un colloquio con il presidente Recep Tayyip Erdogan, figura centrale di mediazione con la Russia negli ultimi mesi di conflitto in Ucraina e saranno siglati alcuni accordi di cooperazione intergovernativa. Oggi il premier Draghi sarà oggi ad Ankara per il vertice intergovernativo italo-turco. Avrà un colloquio con Erdogan Così Draghi bacia la scarpa alla Turchia, la stessa che a Bruxelles invece ha saputo puntare i pedi e mettere il veto sull'ingresso nella Nato di altri Paesi come Svezia e Finlandia. L'incontro punta ad un complessivo rilancio della cooperazione ...

