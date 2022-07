Da metà settimana arrivano i temporali e un clima più fresco

Leggi su agi

(Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Tra poche ore l'anticiclone africano Caronte sarà soppiantato dell'avanzamento dell'anticiclone delle Azzorre, con correnti meno calde perché provengono dall'Oceano Atlantico. L'avanzata dell'alta pressione delle Azzorre favorirà la discesa di aria fresca dal Nord Europa che in Italia entrerà dalle Alpi Giulie per poi espandersi su tutto il Paese. L'aria fresca, in contrasto con ilbollente di questi ultimi giorni, scatenerà un'autentica ondata die grandine, prima sul Triveneto poi su quasi tutto il Centro-Sud. Ipotranno risultare violenti generando in alcuni casi trombe marine e anche tornado sulla terraferma. La grandine potrà manifestarsi con chicchi di grosse dimensioni, risultando quindi potenzialmente distruttiva. La previsione è del sito www.iLMeteo.it. L'aria fresca in arrivo favorirà un ...