Crollo Marmolada, vigili del fuoco: “Ricerche avanti tutta la settimana” – Video (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo il Crollo avvenuto sulla Marmolada “la massa si è indurita, si è solidificata, le Ricerche andranno avanti sicuramente tutta la settimana, 24 ore su 24”. Lo afferma Franco Zambelli, esperto vigile del fuoco impegnato da domenica nella valanga di ghiaccio che si è staccata dalla Marmolada. La speranza, quasi una chimera, è che si sia creata qualche sacca d’aria per i 13 dispersi, ma a quasi 48 ore dal Crollo l’ipotesi diventa sempre più irreale. “Appena arrivati -racconta – l’impatto è stato devastante davanti mi sono trovato un’immagine impressionante, la slavina è grandissima, mai vista una cosa del genere neanche in tv”. I corpi recuperati erano in parte sopra la valanga, altri sono stati ... Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Dopo ilavvenuto sulla“la massa si è indurita, si è solidificata, leandrannosicuramentela, 24 ore su 24”. Lo afferma Franco Zambelli, esperto vigile delimpegnato da domenica nella valanga di ghiaccio che si è staccata dalla. La speranza, quasi una chimera, è che si sia creata qualche sacca d’aria per i 13 dispersi, ma a quasi 48 ore dall’ipotesi diventa sempre più irreale. “Appena arrivati -racconta – l’impatto è stato devastante dmi sono trovato un’immagine impressionante, la slavina è grandissima, mai vista una cosa del genere neanche in tv”. I corpi recuperati erano in parte sopra la valanga, altri sono stati ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - Marcos33214476 : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie che stiam… - iconaclima : #Marmolada a 1 anno di distanza 12 giugno 2022 e 12 giugno 2021 #CambiamentoClimatico -