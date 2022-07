Crollo Marmolada, 7 vittime: droni in azione per cercare i dispersi (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono riprese le ricerche dei dispersi sulla Marmolada dopo il Crollo del serracco che ha provocato la morte di 7 persone, di cui 3 identificate, 8 feriti e 13 dispersi. Ieri le ricerche da terra sono state interrotte per il rischio di ulteriori distacchi, oggi si prosegue solo dall’alto utilizzando droni ed elicotteri. In azione anche una sorta di sonar che riesce a captare i segnali dei cellulari anche se sepolti. L’elicottero del Nucleo Elicotteri di Trento sarà impegnato tutta la giornata per portare in quota materiale e personale necessari alla ricerca. In particolare, spiegano i soccorritori, gli esperti della guida dei droni del Soccorso Alpino. Sorvoli con elicotteri e i droni sono gli unici strumenti per effettuare le ricerche ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono riprese le ricerche deisulladopo ildel serracco che ha provocato la morte di 7 persone, di cui 3 identificate, 8 feriti e 13. Ieri le ricerche da terra sono state interrotte per il rischio di ulteriori distacchi, oggi si prosegue solo dall’alto utilizzandoed elicotteri. Inanche una sorta di sonar che riesce a captare i segnali dei cellulari anche se sepolti. L’elicottero del Nucleo Elicotteri di Trento sarà impegnato tutta la giornata per portare in quota materiale e personale necessari alla ricerca. In particolare, spiegano i soccorritori, gli esperti della guida deidel Soccorso Alpino. Sorvoli con elicotteri e isono gli unici strumenti per effettuare le ricerche ...

