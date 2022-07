Cottarelli: “Interspac? Fatto il nostro dovere, ma società non interessata” (Di martedì 5 luglio 2022) Carlo Cottarelli sul progetto Interspac Nei mesi scorsi si era parlato di un progetto di azionariato popolare per l’Inter attraverso Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli. L’economista è tornato sull’argomento durante un’intervista concessa a La Prealpina. “Noi abbiamo Fatto quello che avevamo promesso di fare, cioè preparare un business plan. Abbiamo lavorato con Deloitte Consulting. Ma la proprietà della società non è interessata a lavorare con noi. E quindi noi non possiamo andare avanti. Mi spiace ma è così. Magari in futuro le cose cambieranno”. Sul tema del nuovo stadio ha aggiunto: “è chiaro che una società come l’Inter ha bisogno di uno stadio in condizioni migliori di quello di San Siro, che poi si ... Leggi su intermagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Carlosul progettoNei mesi scorsi si era parlato di un progetto di azionariato popolare per l’Inter attraversopresieduta da Carlo. L’economista è tornato sull’argomento durante un’intervista concessa a La Prealpina. “Noi abbiamoquello che avevamo promesso di fare, cioè preparare un business plan. Abbiamo lavorato con Deloitte Consulting. Ma la proprietà dellanon èa lavorare con noi. E quindi noi non possiamo andare avanti. Mi spiace ma è così. Magari in futuro le cose cambieranno”. Sul tema del nuovo stadio ha aggiunto: “è chiaro che unacome l’Inter ha bisogno di uno stadio in condizioni migliori di quello di San Siro, che poi si ...

