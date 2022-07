Burkina Faso, almeno 22 cristiani trucidati a raffiche di mitra davanti a una chiesa. 'Attacco terroristico' (Di martedì 5 luglio 2022) almeno 22 morti e decine di feriti, in gran parte cristiani: è il bilancio provvisorio dell'assalto sferrato a Bourasso, località situata nei pressi di Dédougou, capoluogo della provincia di Kossi, ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022)22 morti e decine di feriti, in gran parte: è il bilancio provvisorio dell'assalto sferrato a Bourasso, località situata nei pressi di Dédougou, capoluogo della provincia di Kossi, ...

