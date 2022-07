Bargiggia | “Osimhen-Bayern? Vi dico tutto Su Mertens e Koulibaly…

Leggi su napolipiu

(Di martedì 5 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Paolorisponde alle domande sulle trattative di mercato che riguardano il Napoli nel corso del programma 1 Football Club di Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio: “Quale sarà il futuro di Dries? Ci sarà un incontro con il Napoli o non ci sono possibilità di rinnovo? Attualmente lo scenario è questo, non ci sarà nessun incontro tra le parti, in seguito alla mail che aveva irritato il presidente De Laurentiis. Se il belga non dovesse accettare le sue richieste economiche, il club azzurro non farà nessun passo in avanti, ma comunque non sarebbe una bella figura per Dries ritornare sui propri passi.è stato accostato al, è vero che può andare in Germania? In verità sono tornati tanti rumors in questi giorni. L’unico contatto di una certa rilevanza tra Napoli e ...