Amici 21, Cosmary Fasanelli: "La mia relazione con Alex Rina è terminata, vi prego di rispettare questo momento" (Di martedì 5 luglio 2022) E' finita tra Cosmary Fasanelli e Alex Rina. Ad annunciarlo pochi minuti fa è stata proprio l'ex cantante di Amici 21 sui social. Già negli scorsi giorni, in realtà, aveva parlato di un momento difficile, ma solo adesso ecco arrivare una vera e propria doccia gelata per i fan della coppia. "Non amo parlare della mia vita privata sui social", ha scritto la giovane, "ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a doverlo fare. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore. La mia relazione con Alex è terminata!".

infoitcultura : Amici 21, Alex e Cosmary si sono lasciati: "Rispettate questo momento" - lula18448172 : RT @xcaswinchester: Cosmary non era tenuta a dare alcuna spiegazione eppure lo ha fatto per rispetto di chi la segue e di chi ha visto la s… - xcaswinchester : Cosmary non era tenuta a dare alcuna spiegazione eppure lo ha fatto per rispetto di chi la segue e di chi ha visto…