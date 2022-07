Val Fortore | controlli e sanzioni dei carabinieri | quattro patenti ritirate

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella fine settimana idella Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio straordinario nella Valcontrollando 86 persone, 80 veicoli e 10 esercizi pubblici. Nel corso deialla circolazione stradale, eseguiti dall’Aliquota Radiomobile e dalle Stazioni dipendenti dalla Compagnia, sono state elevate quattordiciamministrative, relative a violazioni del Codice della Strada, per oltre cinquemila euro. In particolare sono statetredi guida per sorpasso pericoloso in curva e su striscia continua ed una patente in quanto scaduta di validità. Sono state sequestrate amministrativamenteautomobili che circolavano senza assicurazione. L’attività preventiva dei ...

Pubblicità

TV7Benevento : VAL FORTORE. CONTROLLI E SANZIONI DEI CARABINIERI NEL FINE SETTIMANA. - - puntomagazine : Alto impatto in Val Fortore. Identificate 107 persone, controllati 109 veicoli e 12 esercizi commerciali. Sequestra… - ilvaglio1 : Val Fortore, serie di controlli da parte dei carabinieri #valfortore #carabinieri #benevento - TV7Benevento : VAL FORTORE. CONTROLLI DEI CARABINIERI, TRE DENUNCIATI E CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA -… - ilvaglio1 : Mancherà l'acqua a Foiano di Val Fortore #gesesa #interruzioneidrica #foianodivalfortore #benevento -

Nella fine settimana i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni della, controllando 109 ...Foiano di. Il sindaco di Foiano diGiuseppe Antonio Ruggiero e il Collettivo Gea hanno organizzato per il 6 luglio prossimo alle 11, presso la Sala del Consiglio Provinciale della Rocca ...Per consentire il completamento dei lavori di sostituzione rete idrica in via Val Fortore, a San Bartolomeo in Galdo, lunedì 4 luglio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 sarà necessario sospendere l’erogazi ...Multe, sequestri e denunce nel Fortore. Questo il risultato di un'operazione dei carabinieri nel Fortore. Nel fine settimana i militari della compagnia di San Bartolomeo in Galdo ...