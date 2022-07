Uomini e Donne | Evento sensazionale a marzo: Maria manterrà la promessa (Di lunedì 4 luglio 2022) La conduttrice Maria De Filippi è pronta a lanciare una sensazionale novità in vista del mese di marzo: rivoluzione ad Uomini e Donne La conduttrice Maria De Filippi (screenshot Witty)La prossima nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe regalare al pubblico una novità inaspettata. Sono senza dubbio attesi alcuni graditi ritorni per quanto riguarda i protagonisti dell’amatissimo Trono Over. Inoltre il pubblico non vede l’ora di scoprire chi si siederà invece sulla sedia rossa del Trono Classico. Due appuntamenti fissi che però, nel corso della prossima serie di appuntamenti, potrebbero arricchirsi con una terza versione. Dopo mesi di confronti e di voci, sembrerebbe infatti essere confermata la notizia dell’arrivo della versione vip dello stesso ... Leggi su direttanews (Di lunedì 4 luglio 2022) La conduttriceDe Filippi è pronta a lanciare unanovità in vista del mese di: rivoluzione adLa conduttriceDe Filippi (screenshot Witty)La prossima nuova edizione dipotrebbe regalare al pubblico una novità inaspettata. Sono senza dubbio attesi alcuni graditi ritorni per quanto riguarda i protagonisti dell’amatissimo Trono Over. Inoltre il pubblico non vede l’ora di scoprire chi si siederà invece sulla sedia rossa del Trono Classico. Due appuntamenti fissi che però, nel corso della prossima serie di appuntamenti, potrebbero arricchirsi con una terza versione. Dopo mesi di confronti e di voci, sembrerebbe infatti essere confermata la notizia dell’arrivo della versione vip dello stesso ...

