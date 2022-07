Ultime Notizie Roma del 04-07-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

riprendono questa mattina le operazioni di ricerca sulla Marmolada dopo che ieri pomeriggio si è verificato il crollo di un seracco di ghiaccio che investito due cordate di alpinisti nel tratto che pian dei fiacconi porta a Punta Penia sono a meno 6 morti una ventina e Dispersi una decina di feriti il premier draghi espresso cordoglio per le vittime ringraziato i soccorritori per il loro incessante lavoro e oggi in mattinata tra Canazei Trento Dove è stata allestita la centrale operativa e sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca attesi anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio governatori di Veneto Alto Adige Luca Zaia Arno come sta oltre a quello del Trentino Maurizio ...