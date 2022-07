UFFICIALE – Satriano in prestito all’Empoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Con un comunicato sul proprio sito UFFICIALE, l’Empoli ha comunicato da pochi minuti l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive di Martín Satriano. L’Inter, che in attacco si vede costretta a sfoltire la rosa (visti i molti esuberi), ha scelto di cedere in prestito ai toscani la punta uruguaiana per l’intera stagione. Il promettente giovane classe 2001, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027 con i nerazzurri, potrà così fare esperienza in un altro club di Serie A. L’anno scorso, Satriano è rimasto fino a gennaio all’Inter, dove però ha trovato poco spazio (solo 4 presenze), per poi essere ceduto in prestito sino a fine stagione al Brest. In Francia l’uruguaiano ha messo a segno 4 gol in 16 apparizioni complessive. Satriano-Empoli, è fatta: il comunicato ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 4 luglio 2022) Con un comunicato sul proprio sito, l’Empoli ha comunicato da pochi minuti l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive di Martín. L’Inter, che in attacco si vede costretta a sfoltire la rosa (visti i molti esuberi), ha scelto di cedere inai toscani la punta uruguaiana per l’intera stagione. Il promettente giovane classe 2001, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027 con i nerazzurri, potrà così fare esperienza in un altro club di Serie A. L’anno scorso,è rimasto fino a gennaio all’Inter, dove però ha trovato poco spazio (solo 4 presenze), per poi essere ceduto insino a fine stagione al Brest. In Francia l’uruguaiano ha messo a segno 4 gol in 16 apparizioni complessive.-Empoli, è fatta: il comunicato ...

