Tyler Adams passa al Leeds, nelle prossime ore la firma (Di lunedì 4 luglio 2022) il centrocampista del RB Lipsia, Tyler Adams, passa al Leeds. Operazione che preannuncia la cessione di Raphinha Il Leeds si aggiudica Tyler Adams. Il centrocampista statunitense del RB Lipsia firmerà, come riporta Fabrizio Romano, nelle prossime ore. Una mossa di mercato che lascia presagire l’addio di Raphinha ai gialloblu, conteso da Chelsea e Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) il centrocampista del RB Lipsia,al. Operazione che preannuncia la cessione di Raphinha Ilsi aggiudica. Il centrocampista statunitense del RB Lipsia firmerà, come riporta Fabrizio Romano,ore. Una mossa di mercato che lascia presagire l’addio di Raphinha ai gialloblu, conteso da Chelsea e Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DIRETTADCM : ?? ULTIM'ORA ? Tyler #Adams sarà un nuovo giocatore del #Leeds. ?? Affare completato intorno ai 20 milioni di sterli… - juvinsight : Tyler #Adams del #RBLeipzig sarà acquistato dal #Leeds. Acquisto fortemente voluto da Jesse #Marsch. - DIRETTADCM : ?? Leeds, trovato l’erede di Phillips? ?? Il club inglese è in trattativa con il Lipsia per Tyler #Adams! ?? Per il ce… - Cucciolina96251 : RT @Domenic36396232: #Leeds su Tyler #Adams del #Lipsia, pronti 15mln #Calciomercato #StayTuned - Domenic36396232 : #Leeds su Tyler #Adams del #Lipsia, pronti 15mln #Calciomercato #StayTuned -