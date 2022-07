Strage Marmolada | almeno 7 morti - Poche speranze per i 13 dispersi

(Di lunedì 4 luglio 2022) commenta L' enorme massa di ghiaccio e roccia ha restituito finora sette vittime e otto feriti, due dei quali in maniera grave. Mancano all'appello delladella13 persone, di cui tre ...

Pubblicità

repubblica : Strage sulla Marmolada, il clima malato divora i ghiacciai. 'Nel 2100 rischiano di sparire' - MediasetTgcom24 : Marmolada, i dispersi sono almeno 20: parenti delle vittime a Canazei #marmolada - MediasetTgcom24 : Strage sulla Marmolada, Messner: 'La montagna soffre, fa troppo caldo' #marmolada #reinholdmessner - duro_lavoro : RT @antonio_bordin: Quindi la colpa per la strage della #Marmolada è tutta nostra, di noi che facciamo la doccia e (inaudito!) anche il bid… - Giadahsospesap1 : RT @manginobrioches: Facciamo che chi finora ha ridicolizzato e negato il #CambiamentoClimatico e soprattutto votato contro i (pochi) provv… -

Leggi Anche, l'esperto del Cnr: 'L'atmosfera e il clima sono in totale disequilibrio' La velocità di riduzione - Il confronto con i dati raccolti nei decenni passati permetti di ...Leggi Anche, 7 le vittime del ghiacciaio: tra i morti identificato un alpinista di Vicenza, dispersa la moglie Leggi Anchesulla, Draghi: 'L'Italia piange le vittime'...CANAZEI (TRENTO). – L’enorme massa di ghiaccio e roccia ha restituito finora sette vittime e otto feriti, due dei quali in maniera grave. Mancano all’appello della strage della Marmolada 13 persone, d ...La strage della Marmolada, dove alla fine conteremo decine di morti, non ha nulla di fatale, essa è frutto di un insieme di azione umane nefaste che combinate assieme portano al massacro. Il cambiamen ...