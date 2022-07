Stati Uniti, sparatoria in Illinois durante la parata del 4 luglio: “Colpite diverse persone, ci sono morti” (Di lunedì 4 luglio 2022) Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, questa volta ad Highland Park, in Illinois, durante la parata del 4 luglio. Il governatore dello Stato, il democratico Jay Robert Pritzker, ha parlato di nove persone rimaste Colpite. Un giornalista della testata locale Sun-Times ha inoltre riferito di avere visto tre corpi insanguinati, poi coperti da lenzuola. La testata ha riferito che la parata era iniziata intorno alle 10 di mattina ora locale, ma è stata interrotta all’improvviso dopo 10 minuti, a seguito di spari. Centinaia di partecipanti, alcuni insanguinati, sono fuggiti lasciando dietro di sé passeggini, coperte e altri oggetti. Un video girato sempre dal Sun-Times dopo lo scoppio degli spari mostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Ancora unanegli, questa volta ad Highland Park, inladel 4. Il governatore dello Stato, il democratico Jay Robert Pritzker, ha parlato di noverimaste. Un giornalista della testata locale Sun-Times ha inoltre riferito di avere visto tre corpi insanguinati, poi coperti da lenzuola. La testata ha riferito che laera iniziata intorno alle 10 di mattina ora locale, ma è stata interrotta all’improvviso dopo 10 minuti, a seguito di spari. Centinaia di partecipanti, alcuni insanguinati,fuggiti lasciando dietro di sé passeggini, coperte e altri oggetti. Un video girato sempre dal Sun-Times dopo lo scoppio degli spari mostra ...

